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Baraka'dan Sağlık Bakanlığı önünde eylem çağrısı!

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Baraka'dan Sağlık Bakanlığı önünde eylem çağrısı!
Baraka'dan Sağlık Bakanlığı önünde eylem çağrısı!

İşte açıklama;

Kamusal sağlık bir insan hakkıdır.

Ücretsiz sağlık hizmeti, devletin en başta gelen ödevidir.

Bu sabah yaşanan polis şiddetini kınıyor, Asya bebek ve tüm insanlarımız için ücretsiz, nitelikli, sağlık hakkımızı İS-Tİ-YO-RUZ!

Hükümet edenler sağlığı özele devredeceklerine, Türkiye’deki ve ülkemizdeki özel hastanelere borçlanacaklarına, kamulaştırma dahil tüm imkanlarını kamusal sağlık için kullanmalıdır. Silahlanmaya, yurt dışı gezilerine, gösterişli törenlere, fuzuli harcamalara ayrılan bütçe derhal sağlık için kullanılmalıdır.

Sağlık İnsiyatifi’nin çağrısıyla bugün beş farklı bölgede yapılacak eylemleri destekliyoruz. Aktivistlerimizi 18.00’de Sağlık Bakanlığı önüne veya kendi bölgesindeki eyleme çağırıyoruz

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