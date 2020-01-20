Baraka’nın 2019 Yılı Gelirleri ve Harcamaları Açıklandı

Baraka Kültür Merkezi, kurulduğu zamandan beridir her yıl yaptığı gibi 2019 yılı bütçesini kamuoyu ile paylaştı.

Baraka’dan yapılan açıklamada 2019 yılı içerisinde gelirler 49.031,11TL ve giderler -48.028,59 TL olup, dernek hesabı 2020 yılına 1002,25 TL ile başladı.



Baraka’nın gelirlerinin kırılımı şu şekildedir; %34.08 ile dernek üyelerinden toplanan aidatlar, Baraka Tiyatro Ekibi %19,36, Dernekler Yardım Tüzüğü kapsamında sunulan projeler %40,79, Sol Anahtarı Müzik Topluluğu albümleri %3,37 ve büfe %2,4.

Baraka’nın en büyük gider kalemlerinden birini dernek binasının borcu oluşturuyor. Giderlerinin %26’sını binasının borcuna ayıran Baraka, geriye kalan bütçesi ile telefon, elektrik, belediye, demirbaş gibi sabit masraflarını karşıladı. Ayrıca eylem, örgütsel dayanışma, Sol Anahtarı klip hazırlıkları ve internet sitelerinin bedelleri ve çeşitli üretimlerinin finansmanı gibi hususlar da Baraka’nın bütçesinden karşılandı.

2019 yılı içerisinde Baraka aktivistlerinin gönüllü ve ücretsiz emekleri, Baraka dostlarının katkıları ve Baraka bütçesinin kısıtlı imkanları ile ortaya konan bazı üretim, eylem ve etkinlikler şöyle:



- Üç ayda bir yayımlanan Argasdi dergisinin dört sayısı

- Baraka Tiyatro Ekibi’nin “Ayak Bacak Fabrikası” isimli oyunu ve turneleri

- Baraka Gençlik Tiyatrosu’nun “Neler Oluyor Hayatta” isimli oyunu ve turneleri

- Baraka müzik topluluğu Sol Anahtarı’nın ücretsiz konserleri

- Baraka müzik topluluğu Sol Anahtarı’nın 2 klibinin çekimi

- İlkokul çocuklarına yönelik gerçekleştirilen Yaz Kursları

- İzle-Tartış ücretsiz film gösterimleri

- Kadın Eğitimi Kolektifinin organize feminist filmlerin gösteriminden oluşan “Feministival”

- Umut Bahçesi bakım, temizlik, ağaç dikme etkinlikleri

- 1 Mayıs, 17 Mayıs, 8 Mart ve 25 Kasım eylemleri için yapılan katkı ve harcamalar