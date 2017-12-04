Baraka’nın Denktaş davası ile ilgili açıklaması

Baraka Kültür Merkezi aktivistleri bugün (4 Aralık Pazartesi) Lefkoşa Mahkemesi önünde bir basın açıklaması yaparak Serdar Denktaş’a açmış oldukları dava ile ilgili bilgi verdi.

Açıklamaya derneğin avukatı da katılarak dava sürecinde bugün gelinen aşamayı anlattı. Açıklamada şunlar dile getirildi:

Hatırlanacağı üzere geçen yıl bu dönemlerde, karanlıkta okula giden iki gencimizi ve bir de otobüs şoförünü kaybetmiş ve bunun üzerine tüm halkımızla birlikte kitlesel eylemler yapmıştık. Her şeyden önce devletin sorumsuzluğu ve işbirlikçi hükümetin yanlış kararları yüzünden kaybedilen canları anıyor ve bu acının unutulmayacağını, hayatımıza mal olan bu düzenin eninde sonunda değişeceğini vurguluyoruz.

Serdar Denktaş, o dönemde katıldığı bir televizyon programında, derneğimiz ve aktivistimiz Münür Rahvancıoğlu hakkında, gençleri provoke etmek ve insanların acısının üzerinden vandalizm yapmak gibi çirkin iftiralarda bulunmuştu. Ayrıca Baraka’nın Avrupa Birliği’nden para alarak, halkı devletten soğutmak ve olası bir planda “evet”e hazırlamak için eylemleri provoke ettiği yalanını söylemişti. Tüm bunların yalan bilgiler olduğunu ortaya koyarak Denktaş’ı ispata davet ettiğimizi basın aracılığıyla söylesek de herhangi bir düzeltme veya özür yapılmamıştı. Bir kişiyi veya kurumu provokatörlük ve vandalizmle suçlamak hakaret olduğundan Serdar Denktaş aleyhine suç duyurusunda bulunmuştuk ve ayrıca tazminat davası da açmıştık.

Davamızın gelinen aşamasında, önce özür dilenmesi konuşulmuş, iftiraların neler olduğunu ve gerçekleri içeren bir özür metninin karşı tarafa sunulmasına rağmen düzeltme ve özüre yanaşılmamıştır. Bugünse Serdar Denktaş’ın avukatları, yazılı müdafaa vermek durumunda kalmıştır.

Gerek Baraka’nın gerekse Serdar Denktaş’ın dürüstlüğü konusunda, halkımızın zaten bildiği gerçekler, eninde sonunda ortaya çıkacaktır.