Barbados’ta 396 yıl sonra özgürlük… Cumhuriyet ilan edildi

Karayipler’de bir ada ülkesi olan Barbados, tarihi bir günü geride bıraktı. 396 yıldır İngiltere’ye bağlı olan ülke bağımsızlığını ilan ederek Kraliçe Elizabeth ile olan bağlarını kopardı.

Karayipler’de bir ada ülkesi olan Barbados, tarihi bir günü geride bıraktı. 396 yıldır İngiltere’ye bağlı olan ülke bağımsızlığını ilan ederek Kraliçe Elizabeth ile olan bağlarını kopardı.

Cumhuriyet ilan edilen ülkede ilk Cumhurbaşkanı Dame Sandra Mason oldu. Başkent Bridgetown’da düzenlenen törene İngiltere’yi temsilen Prens Charles katıldı.

Prens Charles.

Kraliçe Elizabeth törene gönderdiği mesajında, “Güzel ülkenizi ilk kez 1966 yılında ziyaret ettim. Bugün oğlumun sizle olmasından dolayı çok mutluyum. Barbados halkının kalbimde özel bir yeri var” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Dame Sandra Mason ve Rihanna.

Cumhurbaşkanı Mason’ın yemin ettiği törene, ülkenin en ünlü isimlerinden şarkıcı Rihanna da katıldı. 33 yaşındaki Rihanna ülkesi için gösterdiği çabalardan ötürü ‘Ulusal Kahraman’ unvanına layık görüldü.