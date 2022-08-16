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Barbarlık Müzesi Restorasyon Çalışmalarının Ardından Yeniden Açılıyor

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Barbarlık Müzesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından yeniden açılıyor.
Barbarlık Müzesi Restorasyon Çalışmalarının Ardından Yeniden Açılıyor

Barbarlık Müzesi Restorasyonu , Çevre Düzenlemesi ve Teşhir Tanzim Projesi açılış töreni 17 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleşecek. Açılışta Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer alacak.

21 Aralık 1963 tarihinde Akritas planını hayata geçirmeyi amaçlayan Rumların Türklere karşı başlattığı ve tarihe Kanlı Noel adıyla geçen saldırılarda adanın her tarafında çok sayıda şehit verilmiş, EOKA milisleri 23-24 Aralık’ta ise Kumsal Mahallesi’ni hedef almıştı. Eski adı İrfan Bey Sokak olan Mürüvvet İlhan Sokak’taki ‘2’ numaralı evde yaşananlar belki de en acımasız saldırı olarak akıllara kazındı.

Tarihe “Kumsal katliamı” olarak geçen saldırıda, Binbaşı Dr. Nihat İlhan alayında görevdeyken, evde bulunan eşi Mürüvvet İlhan ile üç oğlu,  6 aylık Hakan, 4 yaşındaki Kutsi ve 6 yaşındaki Murat küvetin içinde şehit edilmişlerdi.  Kurşun yağmuru sırasında evde bulunan Feride Hasan Gudum da şehit olmuştu.

1 Ocak 1966 tarihinde Barbarlık Müzesi olarak ziyarete açılan evde, 1963 – 1964 yıllarındaki olaylarla ilgili olarak yabancı basında yayınlanan yazılar, Kumsal Katliamının yaşandığı gün evde bulunanların fotoğrafları ve kişisel eşyaları sergileniyordu.

Öte yandan, 17 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00’de de yine Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) katkıları ile gerçekleştirilen ve 1955-1974 yılları arasındaki dönemde Kıbrıs Türklerinin futbol kulüpleri aracılığı ile direniş ve mücadele öykülerini anlatan “Gol Atan Cepheye” adlı belgeselin gösterimi yapılacak.  Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılacağı gösterim YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

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