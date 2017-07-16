Barbaros Baf’ta

Güzelyurt civarında arama yapacağı T.C. Enerji Bakanı Albayrak tarafından açıklanan Barbaros Hayrettin Paşa sismik arama gemisi, Kıbrıs'ın güney sularına inerek Baf açıklarında sismik arma yapmaya başladı.

Güzelyurt civarında arama yapacağı T.C. Enerji Bakanı Albayrak tarafından açıklanan Barbaros Hayrettin Paşa sismik arama gemisi, Kıbrıs'ın güney sularına inerek Baf açıklarında sismik arma yapmaya başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Barbaros Hayrettin Paşa’nın Mağusa’daki sismik arama çalışmalarının ardından Güzelyurt bölgesinde çalışma yapacağını açıklamıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak açıklamasında, Türkiye’nin Akdeniz’de artık çok daha aktif bir rol oynayacaklarını ifade ederek, sismik çalışmanın ardından çıkacak raporlar eşliğinde arama ve sondaja başlanacağını kaydetmişti.