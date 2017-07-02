Barbaros geldiği gibi gitti...

Kıbrıs Konferansı'nın Crans Montana'da devam ettiği şu günlerde, 3 aydır Karpaz açıklarında araştırmalarını sürdüren Barbaros Hayreddin Paşa isimli sismik araştırma gemisi bugün geri döndü.

Detay Kıbrıs

Türkiye, 21 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında Kıbrıs açıkları da dahil olmak üzere geniş bir alanda sismik araştırmalara başlayacağını ilan etmişti.

Detay’ın edindiği bilgilere göre 30 Haziran günü gitmesi planlanan Barbaros Hayreddin Paşa (BHP) sismik araştırma gemisi Taşucu’na 2 gün rotarlı olarak bugün geri döndü.

BHP sismik araştırma gemisi 21 Nisan 2017 tarihinden bu yana Karpaz açıklarında araştırmalarını sürdürüyordu.

Kıbrıs Konferansı'nın sürdüğü şu günlerde, geminin 2 gün rotarlı olarak geri dönmesi ve konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Adanın kuzey burnuna gelen Barbaros’un, beraberinde hem denize hem de Kıbrıs’ta federal bir çözüm umutlarına balta atıp atmayacağı yaklaşık 3 ay önce merak konusu olmuştu.