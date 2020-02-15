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Barbaros gemisinde ölüm olayı yaşandı

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Barbaros gemisinde ölüm olayı yaşandı
Barbaros gemisinde ölüm olayı yaşandı

Doğu Akdeniz’de Türkiye adına görev yapan Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisinde bir ölüm olayı yaşandı.

Polis, bu ölümü “ani ve gayrı tabii” olarak duyurdu.

Polis açıklamasına göre : 15.2.2020 tarihinde, saat 11:45 sıralarında, Akdeniz'de 36 parselde doğal gaz arama çalışmaları yapan Barbaros Hayrettin Paşa sismografik araştırma gemisinde çalışan İngiliz uyruklu Christopher Ross MCCULLOCH (E-53)'un aniden rahatsızlanması üzerine Türkiye'den havalanan bir helikopter yardımı ile gemiden alınarak Ercan Havalimanı geliridi. Christopher Ross MCCULLOCH yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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