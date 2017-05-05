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Barbaros gemisinden Mehter marşlı karşılık!

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Barbaros gemisinden Mehter marşlı karşılık!
Kıbrıs açıklarında sismik arama faaliyetinde bulunan Barbaros Hayreddin Paşa Gemisi mürettebatı, "münhasır ekonomik alan ihlali" uyarısı yapan Rumlara mehter marşı dinleterek karşılık verdi..

A HABER'in haberine göre Rum sahil güvenliği, Kıbrıs açıklarında doğalgaz arayan, Türkiye'nin milli arama ve sondaj gemisi Barbaros Hayreddin Paşa'yı açıkça tehdit etti.

Rumlar telsizden yaptığı tehditte, "Barbaros Hayreddin Paşa Gemisi. Şu anda uluslararası karasularında bir operasyon gerçekleştiriyorsunuz. Burası Kıbrıs kara sahanlığıdır. Şu anda uluslararası kanunları ve deniz güvenliği prosedürünü ihlal ediyorsunuz. Kanunlar çerçevesinde bu operasyonu derhal sonlandırmanızı istiyoruz" dedi.

Tam tehdit bittiği an Barbaros Hayreddin Paşa gemisinden Rumlara cevap geldi.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın mürettebatı, Rumlardan gelen tehdide mehter marşıyla yanıt verdi.

Barbaros Hayreddin Paşa, Türkiye'nin milli enerji politikası kapsamında 21 Nisan'dan bu yana yani 15 gündür görevde... Gemi Kıbrıs açıklarında doğalgaz arıyor.

Enerji Bakanı Berat Albayrak Türkiye'nin Milli Enerji Politikasını; "Karadeniz'de ve Akdeniz'de aramalarımızı yoğunlaştıracağız. Kimse kusura bakmasın. Türkiye bu saatten sonra Akdeniz'de öyle eski Türkiye gibi davranmayacak daha etkin ve daha aktif olacak" sözleriyle duyurmuş, "aramayan bulamaz" ilkesi gereği Barbaros Hayreddin Paşa'nın işbaşı yapacağını söylemişti...

 

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5 Mayıs 2017 Saat 17:40 civarlarında Barbaros gemisinin Salamis Körfezi civarlarında olduğu görüldü.

 

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