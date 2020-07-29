Barbaros gemisinin Güney Kıbrıs MEB’i yolunda olduğu iddiası Rum basınında

Alithia gazetesi “Şimdi de Barbaros ile Kıbrıs MEB’inde” başlıklı haberinde Türkiye’nin dün öğleden sonra ilan ettiği ve 20 Eylül’e kadar geçerli olacak yeni Navtex ile Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin, Mağusa’nın doğu bölgesinde ve Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde sismik araştırmalar yapacağını iddia etti.

Gazete Türkiye’nin yayımlanan Navtex ile birlikte, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki “2” , “3” ve “13’”üncü deniz parsellerinin geniş alanlarını bağladığını savundu.

Barbaros gemisinin şu anda Taşucu Limanı’nda bulunduğunu yazan gazete Barbaros gemisinin yaklaşık bir yıl önce de Türkiye’nin bağladığı aynı bölgede sismik araştırma yaptığını anımsattı.

ORUÇ REİS’İN ARAŞTIRMALARI ASKIYA ALINDI

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Türkiye’nin, Oruç Reis’in Meis Adası açıklarında araştırma yapmasını bir ay süreyle askıya alması haberine de geniş yer verdiler.

Alithia gazetesi TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın konuyla alakalı açıklamasının yanı sıra Almanya’nın Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliğin sona erdirilmesi için başlattığı girişime ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın açıklamasını da yayımladı.

Politis gazetesi ilgili haberi “Gerilim Ertelemeyi Getirdi” başlığıyla verirken Fileleftheros gazetesi ise “Ankara Araştırmaları Dondurma Mesajı Yolluyor Ancak Karşılığında Ne İsteyeceği Soru İşareti… Listeyle Şiddeti Azaltma” başlığını kullandı.