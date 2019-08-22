  • BIST 94.693
  • Altın 277,677
  • Dolar 5,7606
  • Euro 6,3901
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

"Barbaros geri geliyor"

» »
ABD’nin Türkiye’ye, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine son vermeye ve Yavuz sondaj gemisini bölgeden çekmeye çağırmasının ardından Türkiye’nin Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisini yeniden bölgeye gönderdiğine, bir de Navtex işaret edildi.
"Barbaros geri geliyor"

Rum basını Türkiye’nin bu hareketinin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Ada’ya gelmeye hazırlandığı dönemde cereyan etmekte olduğuna dikkat çekti.

Alihtia haberi “Kimseyi Dikkate Almıyor… Türkiye Barbaros’u Kıbrıs MEB’ine Gönderiyor.. Hükümet Sözcüsü Ankara’ya, Müzakerelerin Yeniden Başlatılması Çabaları Işığında Gerekli Adımı Atma Çağrısı Yaptı” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Türk Petrolleri Anonim Şirketi’nin Barbaros’un yıl sonuna kadar sürecek yeni görevi için Navtex yayınladığı belirtilen haberde Barbaros’un 25 Ağustos-31 Aralık dönemine kadar araştırma yapacağı bölgenin, Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”ye (MEB), KOGAS işbirliğindeki ENI ve TOTAL konsorsiyumuna ruhsat verdiği 2, 3 ve 9 numaralı parseller olduğu öne sürüldü. 

Habere göre Rum Yönetimi de  bir Navtex ilan ederek Barbaros’tan, “yasadışı olduğunu”  öne sürdüğü faaliyetlerini “derhal durdurmasını” talep etti, “Antalya  istasyonundan yasadışı direktifler yayımlanması uluslararası hukukun ihlalidir, cezai suçtur” iddiasında bulundu.

“TÜRKİYE GEREKLİ ADIMI ATSIN”

Rum Yönetimi Sözcüsü Prodromos Prodromu, Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabaları ışığı altında Türkiye’nin “gerekli adımı atması  gerektiğini” öne sürdü. 

Trodos’taki yazlık sarayda dün gerçekleştirilen Rum Bakanlar Kurulu’nun ardından  açıklama yapan Prodromu, Jane Holl Lute’un yaklaşık 15 gün sonra yeni istişarelere başlayacak olmasına atıf yaparak “(Lute’un) burada  bulunacak olması ve yapılacak görüşmeler ile Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için Genel Sekreter’in de beklemekte olduğu gerekli adımın atılacağını umuyoruz” dedi.

Türkiye’yi “istikrarsızlaştırma faaliyetinde bulunmakla” suçlayan Prodromu “Kıbrıs sorununa uluslararası hukuka, BM kararlarına ve Avrupa ülkesi için geçerli olanlara dayalı çözüm  (bu faaliyetleri) kökten çözecektir” dedi, şunları ekledi:

“Bu şekilde ilişkilerimizde yeni bir zemine gireceğiz. Müzakerelerin yeniden başlaması, o zamana kadar farklı bir ortam oluşturulmasıyla uyumludur. Başkan Anastasiadis’in ilk andan itibaren ve Kıbrıslı Türk lider ile görüşmesinden sonra söylediği gibi, müzakerelerin yeniden başlaması yolunda Türkiye’nin de bu beklentiye, müzakerelerin yeniden başlaması iradesi ortaya koyarak ve müzakereler için uygun ortam yaratarak cevap vermesini bekliyoruz.”

Fileleftheros haberi; “‘Barbaros’ Geri Geliyor… Önümüzdeki Günlerde Kıbrıs’ın Güney ve Batısında Türk Tatbikatları İlanı… Kıbrıs MEB’inin 2, 9 ve 13’üncü Parselleri Bağlandı” başlığıyla aktardı ve Alihtia’dan farklı olarak Barbaros için ilan edilen Navtex ile bağlanan parsellerin 2, 9 ve 13 numaralı parseller olduğunu yazdı.

Gazete Rum tarafının karşı Navtex’i üzerine Türkiye’nin, Barbaros’un uluslararası hukuka uygun şekilde sismik araştırmalar yaptığı, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin 1960’ta kurulan devlet olmadığını ve Türkiye tarafından tanınmadığı cevabını verdiği bir Navtex daha ilan ettiğini belirtti.

TÜRK TATBİKATLARI

Türkiye’nin, Türk Deniz Kuvvetleri’nin Ağustos sonuna kadar bölgede düzenleyeceği tatbikatlar için bir dizi Navtex daha ilan ettiğini belirten gazete bir Navtex’in bugün,  pazar, salı ve gelecek hafta perşembe için Limasol-Ağrotur aksının güneyinde, Ağrotur’un 20 deniz mili açığında 1, 8 ve 9’uncu parselleri içine alan bölgeyi kapsadığını yazdı.

Haberde ikinci Navtex’in de Baf’ın Batı’sında, Akama burnunun 23 deniz mili açığında ve Fatih sondaj gemisinin çalışma yaptığı bölge yakınında bugün ve yarın yapılacak tatbikatlar için bağlandığı kaydedildi.
Gazete Türk Deniz Kuvvetleri’nin “Kastellorizo”(Meis)-Rodos arasında dün başlayan ve bugün tamamlanacak olan tatbikatı için ilan edilmiş üçüncü Navtex’inin de yürürlükte olduğunu ekledi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKEL-Saray arasındaki Rus savaşı sürüyor20 Ağustos 2019 Salı 13:13
  • ELAM Merkez Binası’na kırmızı boyalı protesto20 Ağustos 2019 Salı 13:11
  • Prodromu, Türkiye’nin "tutum değiştirmesini" umut ediyor19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:33
  • Dikmen kökenliler 8 Eylül’de “Panayias Ton Pervolion Şapeli”Nde ayin yapacak19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:30
  • Ara bölgede film festivali19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:01
  • Rum hükümeti ile AKEL arasındaki kara para tartışmaları sürüyor19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:59
  • Limasol’daki Osmanlı eserleri dökülüyor19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:55
  • Güney Kıbrıs’ta yaz dönemi av sezonu yarın başlıyor17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:00
  • “Yavuz’a yeni destek”17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:33
  • Anastasiadis’in adı kara para aklama meselesine karıştı17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti