Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi Girne açıklarında

Doğu Akdeniz’deki araştırma faaliyetlerini sürdüren Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Girne açıklarına geldi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Doğu Akdeniz’deki araştırma faaliyetlerini sürdüren sismik arama gemisinin hava muhalefeti nedeniyle kıyıya yanaştığı görüldü.
Girne Alsancak bölgesinde yaklaşık 5 deniz mili açıkta bulunan geminin fırtınanın dinmesinin ardından normal seyrine dönmesi bekleniyor.
Kötü hava koşulları nedeniyle Girne açıklarında demirleyen başka gemiler de bulunuyor.
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