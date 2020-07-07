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Barbaros: Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz! İlk eylem 26 Temmuz’da

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Barbaros: Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz! İlk eylem 26 Temmuz’da
Barbaros: Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz! İlk eylem 26 Temmuz’da

Kıbrıs’ın güneyine geçebilmek için resmi geçiş kapısı isteğinde bulunan Lurucinalılar dün ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros Gazeddakıbrıs’a konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Lurucina’yı bir çıkmaz sokak olarak tanımlayan Barbaros, “Cennet adamızda cehennemi yaşıyoruz, bu bize reva değil, bu durumu tersine çevirmek lazım” dedi.

Lurucinalılar neden resmi geçiş kapısı istiyor?

Konumu itibariyle 1974’ten sonra zorluklar yaşayan Lurucina Köyü’nün başta İngiltere’ye olmak üzere çok fazla göç verdiğini ifade eden Barbaros, köyün nüfusunun 300’lere kadar düştüğünü ve harekete geçilmezse Lurucina’nın 20 yıllık bir ömrü kaldığını söyledi.  

Barbaros, Kıbrıs’ın güneyine beş dakika uzaklıkta olmalarına rağmen, geçiş yapmak için en az 2 saat yol gitmek zorunda olan Lurucina halkının, büyük sıkıntılar çektiğini dile getirdi.

Çok renkli bir köy olan Lurucina’nın, ölü bir bölgeye dönüştüğünü vurgulayan Barbaros, resmi bir geçiş kapısı açılması halinde, ulaşım zorluğunun ortadan kalkacağını, Lurucinalıların bölgeye geri döneceğini ve iş olanaklarının artacağını belirtti. Barbaros “Geçiş açılması haline Lurucina’ya hayat gelecek” dedi.

İlk eylem Limya’da olacak

Mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerinin vurgulayan Barbaros, gerekirse tek tek siyasi partilerle, Sivil Toplum Örgütleriyle ve bakanlıklarla iletişime geçileceğini söyledi.

Barbaros, dün akşam seçilen komitenin ilk kez Pazar günü toplanacağını ve 26 Temmuz’da Limya barikatında yapılması planlanan ilk eylemle ilgili detaylara da bu toplantıda karar verileceğini belirtti.

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