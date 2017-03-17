Barbaros Şansal, hakim karşısına çıktı

Modacı Barbaros Şansal, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada savunma yaptı.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanık Şansal ve 8 avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan Şansal, daha önceki savunmasında da belirttiği gibi ''Mal sahibi Musevi, davacı Sünni, işletmeci Alevi... Noel Baba ha hs.'' paylaşımının kendine ait olduğunu, bu paylaşımdaki amacının ayrımcılık olmadığını söyledi.

Bu paylaşımla ilgili esas amacının aynı olayda zarar gören kişilerin farklı inançlarda olduğunun altını çizmek ve zararın hepsine karşı verildiğinin tespiti olduğunu ifade eden Şansal, bunun dışında ''İşletmecisi ve tüm çalışanları Alevi olduğu için, Noel Baba kılığındaki Sünni Müslümanlar İstanbul'da silahla insanları taradı! Özeti budur'' şeklindeki paylaşımının kendisine ait olmadığını öne sürdü.

Şansal, söz konusu bu paylaşımın saati ve gönderme yerinin de farklı olduğunu belirterek, ''Benim paylaştığımı kabul ettiğim mesaja ilişkin ekran çıktısı elimde değildir." dedi. Olay olduktan sonra bütün mail adreslerini ve telefonlarını kapatmak zorunda kaldığını belirten Şansal, suçlamayı kabul etmediğini dile getirdi.

Mahkumiyeti halinde cezasının kamuya yararlı bir işte çalışma tedbirine çevrilerek infazını kabul edip etmediği hususuna ilişkin beyanı sorulan Şansal, "Kamuya yararlı bir işte gönüllü olarak çalışmayı kabul ederim." ifadesini kullandı.

Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç da müvekkiline beraat kararı verilmesini düşündüklerini ifade ederek, "Müvekkilimin yazdığını kabul etmediği Twitter mesajı hiçbir yerde ortada yoktur ve tespit edilememiştir. Sadece paylaşımcılar tarafından kullanılan ekran görüntüleri vardır. Böyle bir paylaşım varsa mutlaka paylaşıma ilişkin linkte bulunması ve bilişim ortamında izine ulaşılması gerekmektedir. Mesajın içeriğinde bir aşağılama yoktur." iddiasında bulundu.

Bolaç, ayrıca Şansal'ın mesleki faaliyetini engellediği gerekçesiyle Şansal hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Şansal hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına ilişkin talebin daha sonra karara bağlanmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Şansal hakkında başlatılan soruşturmadan sonra hazırlanan ve gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iadesine karar verilen iddianame, savcılığın eksiklikleri gidermesinin ardından yeniden bu mahkemeye gönderilmişti.

Değerlendirmesini yapan mahkeme, tutuklu şüpheli Şansal'ın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamenin kabulüne hükmederek, ilk duruşmanın 16 Mart'ta yapılmasını ve Şansal'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı. Şansal, avukatının tutukluluğa yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine tahliye edilmişti.