 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 75.970
  • Altın 137,156
  • Dolar 3,6234
  • Euro 3,8175
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
FLAŞ HABERİşte 1 Milyon TL ikramiye kazanan

Barbaros Şansal konusunda AB’nin müdahalesi istendi

»
Barbaros Şansal konusunda AB’nin müdahalesi istendi
AKEL’in Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili, Avrupa Birleşik Sol Partisi Başkan Yardımcısı Neoklis Silikiotis, Avrupa Komisyonu’na Barbaros Şansal ile ilgili bir mektup gönderdi.

Fileleftheros gazetesi, Silikiotis’in “Türkiye’deki insan hakları ihlalleriyle faşist ve ırkçı davranışların güçlenmesi konularını” Avrupa Komisyonu’nun gündemine getirdiğini yazdı.

Habere göre, Silikiotis, Avrupa Komisyonu’na gönderdiği mektupta, Türk modacı Barbaros Şansal’ın “keyfi bir şekilde” tutuklanmasıyla ilgili bilgiler verdi.

Yeni yıl arifesinde Şansal’ın sosyal paylaşım ağına, Kıbrıs’ta kuzey ile güney arasındaki saat farkını ve Türkiye’yi eleştirdiği bir video yüklediğini anlatan Silikiotis, Şansal’ın Türkiye’ye döndüğünde, Atatürk Havaalanı’nda polis tarafından tutuklandığını, öncesinde ise 8 kişi tarafından saldırı ve hakarete uğradığını belirtti. 

Silikiotis’in, insan hakları ve bilhassa ifade özgürlüğüne saygı duyması için Türkiye’ye baskı uygulama yönünde AB’nin nasıl bir önlem almaya niyetli olduğuna dair bir soru yönelttiği kaydedildi. 

Silikiotis ayrıca Barbaros Şansal’ın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için nasıl eylemlerde bulunulacağını sordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Otel müdürünü kaçırıp dövdüler!04 Ocak 2017 Çarşamba 12:51
  • “Garantörler meydanda”04 Ocak 2017 Çarşamba 11:46
  • “Köfünye Mülteci Kabul Merkezi sorunlarla boğuşuyor”04 Ocak 2017 Çarşamba 11:45
  • Taşınmaz mal satışlarında rekor04 Ocak 2017 Çarşamba 11:44
  • KTÖS'e yapılan saldırılar şikayet edildi04 Ocak 2017 Çarşamba 11:24
  • Kıbrıs'ın güneyinden KKTC ile ilgili rapor04 Ocak 2017 Çarşamba 11:16
  • Barbaros Şansal olayı Rum basınında04 Ocak 2017 Çarşamba 11:14
  • PASİDİ'den çözüme destek04 Ocak 2017 Çarşamba 10:38
  • Bugün masada toprak ve garantiler var04 Ocak 2017 Çarşamba 10:35
  • Kıbrıs'ın güneyinde "terör" alarmı04 Ocak 2017 Çarşamba 10:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti