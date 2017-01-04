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Barbaros Şansal olayı Rum basınında

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Barbaros Şansal olayı Rum basınında
Ünlü modacı Barbaros Şansal’ın KKTC’de gözaltına alınarak sınır dışı edilmesi, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda saldırıya uğraması ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanması Rum basınında da yankı buldu.

Rum gazeteleri Şansal’la ilgili haberleri şu başlıklarla verdi:

Alithia: “Bir Türk, Türk Bağnazlığıyla Karşı Karşıya… Kıbrıs Türk Basınında Tepkiler… Akıncı’nın Tepkisi… Barbaros Şansal’ın Tarihi”

Fileleftheros: “Bir Tweet Nedeniyle Onu İşgal Bölgelerinden Türkiye’ye ‘Sınır Dışı Ettiler’… Türk Modacıya Karşı Yazılı Talepte Bulunanlar Arasında Solomos Solomu’nun Katili De Var… Konu Sahte Meclis’e De”

Simerini: “Dile Getirdiği İçin ‘Linç Ettiler’… Türk Modacıyı Bir Video Nedeniyle Sınır Dışı Ettiler… Akıncı’dan Nefrete Karşı Mesaj”

Politis: “Linçle Sınır Dışı… Şansal Hakkındaki Türkiye’deki Kovuşturmaya Yoğun Tepkiler”

Haravgi: “Şansal Mahkeme Tarafından Tutuklandı”

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