Barbaros Şansal olayı Rum basınında

Rum gazeteleri Şansal’la ilgili haberleri şu başlıklarla verdi:
Alithia: “Bir Türk, Türk Bağnazlığıyla Karşı Karşıya… Kıbrıs Türk Basınında Tepkiler… Akıncı’nın Tepkisi… Barbaros Şansal’ın Tarihi”
Fileleftheros: “Bir Tweet Nedeniyle Onu İşgal Bölgelerinden Türkiye’ye ‘Sınır Dışı Ettiler’… Türk Modacıya Karşı Yazılı Talepte Bulunanlar Arasında Solomos Solomu’nun Katili De Var… Konu Sahte Meclis’e De”
Simerini: “Dile Getirdiği İçin ‘Linç Ettiler’… Türk Modacıyı Bir Video Nedeniyle Sınır Dışı Ettiler… Akıncı’dan Nefrete Karşı Mesaj”
Politis: “Linçle Sınır Dışı… Şansal Hakkındaki Türkiye’deki Kovuşturmaya Yoğun Tepkiler”
Haravgi: “Şansal Mahkeme Tarafından Tutuklandı”
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