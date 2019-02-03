Barbaros Savaş Gemileri Korumasında 9. Parsele Girdi. Sismik araştırma gemisi “Barbaros Hayreddin Paşa”, gaz aramak için Kıbrıs’ın güneyine indi. Rum yönetiminin tek taraflı olarak kendi bölgesi ilan ettiği 9'uncu parselde Barbaros araştırmaya başladı.

Sismik araştırma gemisi “Barbaros Hayreddin Paşa”, gaz aramak için Kıbrıs’ın güneyine indi. Rum yönetiminin tek taraflı olarak kendi bölgesi ilan ettiği 9'uncu parselde Barbaros araştırmaya başladı.



Türkiye'nin Akdenizdeki enerji sahalarını araştıran sismik gemi Barbaros Hayreddin Paşa, Doğu Akdeniz’deki araştırma faaliyetleri kapsamında Kıbrıs güneyine indi. Bir süredir ada batısında doğalgaz-petrol kaynaklarını tarayan Barbaros, şimdi Güney Kıbrıs’ın hak iddia ettiği sözde parseller üzerinde Yunan yönetiminin tacizlerine rağmen araştırmalarını sürdürüyor.

9 NUMARALI PARSEL

KKTC adına Türkiye Petrolleri’nin aldığı ruhsat sahasında faaliyet yürütecek Barbaros Hayreddin gemisi kaynak taraması için güneyde bulunan 9 numaralı parsele indi. Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgedeki (MEB) 9 numaralı parseli kapsıyor. GKRY’nin İtalyan ENİ ile Güney Koreli KOGAS firmalarına ihale ettiği 9. parselin büyük bölümünü tarayan Barbaros, buranın ardından 1 No’lu parselin bir kısmı ile 8 ve 12 No’lu parseller üzerinde de araştırma yapacak.

SAVAŞ GEMİLERİ EŞLİK EDİYOR

Türkiye'nin haklı olarak araştırma yürüttüğü bölgelerde özellikle Yunan kuvvetlerine bağlı gemiler tacizlerini sürdürüyor. Tacizlere karşı Barbaros'u sahada yalnız bırakmayan Deniz Kuvvetleri, Yunan tacizlerine karşı sismik araştırma gemisine savaş gemileriyle eşlik ediyor.

