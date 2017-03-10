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"Barbaros'un bir istilası daha olacak" iddiası

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"Barbaros'un bir istilası daha olacak" iddiası
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın Akdeniz ve Karadeniz’de hidrokarbonlarla ilgili araştırmalar yapılacağına dair açıklamalarına bazı Rum siyasiler tepki gösterdi.

Simerini gazetesi “Barbaros’u Hazırlıyorlar… Türkiye Akdeniz ve Karadeniz’de Doğalgazla İlgili Araştırmalar İlan Etti” başlıklarıyla verdiği haberinde, Albayrak’ın Akdeniz’de araştırmalar yapılacağına dair açıklamalarının, Rum tarafında, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde yeni ihlaller olacağının olası ilanı” şeklinde yorumlandığını yazdı.

Habere göre Vatandaşlar İttifakı’ndan Andreas Apostolu, Barbaros’un sözde “MEB”e bir “istilasının” daha olabileceğine dair iddialarda bulundu.

Rum Hükümetini bu olasılığa karşı vaktinde hazırlık yapmaya çağırarak, halka bir gemi “MEB”den geçtiğinde egemenlik haklarının ihlal olmadığına dair yine masallar anlatılmamasını isteyen Apostolu, bunun, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda iyi niyet göstereceğine dair sahte duygular beseleyenlere bir yanıt olduğunu savundu.

Apostolu, Barbaros adlı geminin olası girişi ya da giriş yapacağına dair tehditlerinden ötürü Rum Hükümeti’nin enerji programını ertelememesi yönündeki dileğini belirtti.

Ekologlar Hareketi-Vatandaşlar İşbirliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin enerji planlarının devam edeceği ve “Türk tehditlerinin” gecikmeye neden olmayacağı şeklinde güçlü bir mesaj göndermesini istedi.

Ekologlar ayrıca Anastasiadis’i, “Türk kışkırtmalarını” uluslararası düzeyde gündeme getirme ve bunları kınamakta, ayrıca gerekli adımları atmakta ısrarcı olmaya çağırdı.

Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus ise, sözde Rum “MEB”inde hidrokarbonlardan istifade edilmesi konusunda güvenlik meselesine işaret etti.

Theoharus açıklamasında, Rum Hükümeti ve Anastasiadis, büyük şirketlerin katılımıyla enerji haritasının tamamlandığına dair kutlamalar yaparken, güvenlik olmadan bunun nasıl mümkün olacağı ve nasıl olumlu sonuçlar alınabileceği sorusunu sordu.

Diğer gazeteler Albayrak’ın sözlerini şu başlıklarla yansıttı:

Fileleftheros: “Türkiye Sondajlarla Halatı Geriyor… ‘Barbaros’u Akdeniz’e, Başka Bir Gemiyi De Karadeniz’e Çıkarıyor”

Alithia: “Barbaros… Akdeniz’de Araştırmalar”

Haravgi: “Akdeniz ve Karadeniz’de Yeni Sondajlar İlan Etti”

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