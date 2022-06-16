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Barbie’nin ilk ‘kanlı canlı’ sinema filminde Ken’i canlandıracak Ryan Gosling’in fotoğrafı paylaşıldı

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Ken göründü! Barbie’nin ilk ‘kanlı canlı’ sinema filminde Ken’i canlandıracak Ryan Gosling’in fotoğrafı paylaşıldı.
Barbie’nin ilk ‘kanlı canlı’ sinema filminde Ken’i canlandıracak Ryan Gosling’in fotoğrafı paylaşıldı
Ken’in adına öze boxer’ı bile var. Fotoğraf: Warner Bros.

Barbie rolünde Margot Robbie’nin olduğu filmin yapımcısı Warner Bros sosyal medya hesabından Ken’in ilk görüntüsünü paylaştı. Sarı saçları, hafif bronz teni ve kaslarıyla Ken bebeğin ete kemiğe bürünmüş hali olarak Gosling Twitter kullanıcılarını ikiye böldü; kimi role uyduğunu söylerken kimi 40’ların da bir oyuncunun Ken’i canlandıramayacağını savundu.

Filmde birden çok Barbie ve Ken olacağı konuşuluyor. Senaryosuyla ilgili herhangi bir ayrıntı henüz yok, kesinleşen bilgilerse şöyle: Yönetmen koltuğunda Greta Gerwig var. Gerwig’i ‘Lady Bird’deki yönetmenliğinden ve ‘Frances Ha’daki oyunculuğundan tanıyoruz. Barbie’nin senaryosunu Gerwig’le birlikte yazan Noah Baumbach, Marriage Story’nin senaristi ve yönetmeni.

Filmin 21 Temmuz 2023’te vizyonda olması planlanıyor.ken.jpg

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