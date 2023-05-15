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Barcelona 4 yıl sonra şampiyon oldu

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Son şampiyonluğunu 2019 yılında alan Barcelona, eski futbolcusu olan teknik direktör Xavi yönetiminde bitime 4 hafta kala Espanyol'u yenip şampiyonluğunu ilan etti.
Barcelona 4 yıl sonra şampiyon oldu

İspanya La Liga’nın 34. haftasında konuk olduğu Espanyol’u 4–2 yenen Barcelona, bitime 4 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Barselona kentinin iki takımının karşı karşıya geldiği derbi maçta rakibine karşı rahat bir galibiyet alan Barcelona, puanını 85’e çıkararak, en yakın rakibi Real Madrid’in 14 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

Katalan takımının gollerini Robert Lewandowski (2), Alejandro Balde ve Oliver Kounde attı. Espanyol’un golleri ise Javier Puado ve Joselu’dan geldi.

Barcelona oyuncuları maçtan sonra şampiyonluğu kutladı | Foto: AA

Son olarak 2018-2019 sezonunda şampiyon olan Barcelona, üç yıl aradan sonra 27. kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi.

La Liga’da 35 kezle Real Madrid en çok şampiyon olan kulüp konumunda bulunurken, Barcelona ikinci sırada yer alıyor.

Barcelona’da ikinci sezonunu geçiren teknik direktör Xavi Hernandez ve Temmuz 2022’de Katalan takımına transfer olan Polonyalı forvet Robert Lewandowski, ilk şampiyonluklarına kavuştu.

Lewandowski, 20 golle La Liga’da gol krallığı yarışında ilk sırada bulunuyor.

Diğer yandan, ligde kalma mücadelesi veren Espanyol 31 puanla sondan ikinci (19) sırada kaldı. 

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