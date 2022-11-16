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Barcelona Messi'yi unutamadı

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Barcelona Kulübü'nün Başkanı Joan Laporta, Paris Saint Germain'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldızla zamanı gelince görüşeceklerini söyledi.
Barcelona Messi'yi unutamadı

Barcelona Messi'nin yerini dolduramadı. Arjantinli yıldızın tekrar bordo mavili takıma dönmesini isteyenlerin sayısı hiç de az değil. Bu isimlerden biri de Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta .

Laporta, Paris Saint Germain'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 35 yaşındaki oyuncuyu tekrar Barcelona'ya kazandırmanın planlarını yapıyor.

Katalan kulübünün başkanı, çocuklarla yaptığı bir konuşmayı basın mensuplarıyla paylaşırken, bu düşüncesini de açıklamış oldu.

"Kolombiya'da konuştuğum küçük çocuklar Messi ve Lewandowski hakkında sorular yöneltti. Benden Messi'yi yeniden Barcelona'ya getirmemi istediler. Onlara Messi'nin her zaman Barcelona'nın bir parçası olacağını ve bu konuyla ilgili olarak zamanı gelince görüşeceğimizi söyledim.''

Laporta'nın bu sözleri Barcelona'nın Dünya Kupası'ndan sonra Messi'nin transferi için harekete geçeceği şeklinde yorumlandı.

Messi'nin adı Barcelona'nın yanı sıra David Beckham'ın sahibi olduğu MLS takımlarından Inter Miami ile de anılıyor.

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