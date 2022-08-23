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Barcelona sokakları kıvılcımlarla renklendi

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İspanya'nın turistik kenti Barcelona, eğlenceli bir festivale ev sahipliği yaptı.
Barcelona sokakları kıvılcımlarla renklendi

İspanya'nın Akdeniz sahilindeki turistik kenti Barcelona'da Gracia Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalde kostümler giyen Barcelonalılar, sokakları kıvılcımlarla renklendirdi. Barcelona'nın en önemli festivallerinden olan Festa Major de Gracia, şehrin bohem bölgelerinden Gracia'da yapılıyor.

Bölgedeki her sokağın en güzel dekorasyonu yapmak için yarıştığı festivalde, kafeler ve barlarıyla ünlü sokaklar kendi temalarına göre bir konsept seçiyor ve kıyafetler giyiyor.

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