  • BIST 2.070,65
  • Altın 789.05897
  • Dolar 13.5893
  • Euro 15.5501
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Barcelona Yusuf Demir'i Rapid Wien'e Geri Verdi

» »
Barcelona Kulübü, satın alma opsiyonuyla geçen yaz kiraladığı Yusuf Demir'i Avusturya'nın Rapid Wien takımına geri verdiğini açıkladı.
Barcelona Yusuf Demir'i Rapid Wien'e Geri Verdi

Barcelona Kulübü, satın alma opsiyonuyla geçen yaz kiraladığı Yusuf Demir'i Avusturya'nın Rapid Wien takımına geri verdiğini açıkladı.

Forvet oyuncusu 18 yaşındaki Yusuf Demir, 9 Temmuz'da 500 bin avro karşılığı kiralama bedeliyle Barcelona B takımına gelmiş ve hazırlık döneminin ardından bu sezon A takımda toplam 9 maçta (3'ü ilk 11'de) forma giymişti.

İlk olarak 21 Ağustos'ta deplasmanda Athletic Bilbao'ya karşı Barcelona formasını giyen Demir, son olarak 8 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı oynamıştı.

Avusturya vatandaşı olan Demir'in Barcelona'da kalabilmesini sağlayacak satın alma opsiyonunun devreye girebilmesi için 10 maç oynaması gerekiyordu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarihte Bir Benzeri Hiç Yaşanmadı! Üç Büyük Takım Hocasız Kaldı10 Ocak 2022 Pazartesi 19:32
  • Dikmen’de Ayrılık10 Ocak 2022 Pazartesi 19:16
  • Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı!10 Ocak 2022 Pazartesi 15:33
  • Malili Futbolcu Maç Sırasında Kalp Krizi Geçirdi09 Ocak 2022 Pazar 20:26
  • Beşiktaş’ın Corona Derdi! Hükmen Yenilgi Ve Erteleme İhtimali07 Ocak 2022 Cuma 18:54
  • Tecavüz Suçlamalarından Hapiste Olan Manchester City'nin Yıldızı, Serbest Bırakıldı07 Ocak 2022 Cuma 18:26
  • Küçükler Özgüren Anısına Oynayacak06 Ocak 2022 Perşembe 17:58
  • Beşiktaş’ta Ayrılık Rüzgarı: 10 İsme Güle Güle02 Ocak 2022 Pazar 16:54
  • 3 Büyüklerin Kimyası Bozuldu02 Ocak 2022 Pazar 14:53
  • Manchester City Seriyi 11 Maça Çıkardı01 Ocak 2022 Cumartesi 21:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti