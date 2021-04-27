  • BIST 1.392
  • Altın 469,215
  • Dolar 8,2123
  • Euro 9,9212
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA70 pozitif vaka,79 kişi taburcu edildi

Barcelona'da 5 bin kişilik konserden bir ay geçti; Covid-19 bulaşı tespit edilmedi

» »
Barcelona'da 5 bin kişilik konserden bir ay geçti; Covid-19 bulaşı tespit edilmedi
Barcelona'da 5 bin kişilik konserden bir ay geçti; Covid-19 bulaşı tespit edilmedi

Barcelona'da geçen ay 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen kapalı alan konser deneyinin ardından organizatörler, etkinlikle bağlantılı hiçbir Koronavirüs vakası tespit edilmediğini söyledi. 

AFP'nin aktardığı habere göre, İspanya'nın Barcelona şehrinde geçen ay 5 bin aşısız kişinin katılımıyla gerçekleştirilen konser deneyinin ardından etkinlik organizasyonunda yer alan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Joseph Maria Llibre, "Etkinlik sırasında virüs bulaşı olduğuna dair bir veri tespit edilmedi" dedi. 

Katılımcılar, 27 Mart'ta gerçekleşen konserden 2 hafta sonra PCR testi yaptırdı. Katılımcılardan 6 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkarken, Llibre hiçbirinin konserle bağlantısı olmadığını söyledi. 

İspanya'nın popüler müzik gruplarından Love of Lesbian'ın sahne aldığı etkinlikte gönüllüler maske taktı ancak sosyal medya için herhangi bir kural koyulmadı. Konserden günler önce herkese PCR ve antikor testi yapıldı. 

Enfeksiyon uzmanı Llibre "Doğru havalandırma, antikor testleri ve maskelerle güvenli bir etkinlik sağlayabiliriz" dedi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dizdarlı: Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'ne yapılan eleştirilere cevap verdi...26 Nisan 2021 Pazartesi 11:25
  • Mezoterapi ile selülit oluşumunu yüksek oranda azaltmak mümkün26 Nisan 2021 Pazartesi 10:52
  • Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 5 gündür dünya genelinde en üst seviyede26 Nisan 2021 Pazartesi 09:22
  • İsrail’de Pfizer/BioNTech aşısı olanlarda “kalp kası iltihabı” görüldü26 Nisan 2021 Pazartesi 08:44
  • Grip aşısı olanlar neden Covid'e karşı daha dirençli?25 Nisan 2021 Pazar 23:05
  • 'Nefes darlığı ve öksürük beni çok yıprattı'25 Nisan 2021 Pazar 22:03
  • 'Kovid-19 olduğumuzda ölüm korkusu yaşadık'24 Nisan 2021 Cumartesi 23:40
  • DSÖ, Hindistan'da rekor kıran günlük vaka sayılarındaki artıştan derin endişe duyuyor24 Nisan 2021 Cumartesi 23:20
  • Japonya Sağlık Bakanlığı Uzman Heyeti Kovid-19 Tedavisi İçin Baricitinib İlacını Onayladı24 Nisan 2021 Cumartesi 23:00
  • "Asemptomatik vakalar çok fazla"24 Nisan 2021 Cumartesi 21:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti