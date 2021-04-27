Barcelona'da 5 bin kişilik konserden bir ay geçti; Covid-19 bulaşı tespit edilmedi

Barcelona'da geçen ay 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen kapalı alan konser deneyinin ardından organizatörler, etkinlikle bağlantılı hiçbir Koronavirüs vakası tespit edilmediğini söyledi.

AFP'nin aktardığı habere göre, İspanya'nın Barcelona şehrinde geçen ay 5 bin aşısız kişinin katılımıyla gerçekleştirilen konser deneyinin ardından etkinlik organizasyonunda yer alan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Joseph Maria Llibre, "Etkinlik sırasında virüs bulaşı olduğuna dair bir veri tespit edilmedi" dedi.

Katılımcılar, 27 Mart'ta gerçekleşen konserden 2 hafta sonra PCR testi yaptırdı. Katılımcılardan 6 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkarken, Llibre hiçbirinin konserle bağlantısı olmadığını söyledi.

İspanya'nın popüler müzik gruplarından Love of Lesbian'ın sahne aldığı etkinlikte gönüllüler maske taktı ancak sosyal medya için herhangi bir kural koyulmadı. Konserden günler önce herkese PCR ve antikor testi yapıldı.

Enfeksiyon uzmanı Llibre "Doğru havalandırma, antikor testleri ve maskelerle güvenli bir etkinlik sağlayabiliriz" dedi.