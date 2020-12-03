  • BIST 1.331
  • Altın 458,787
  • Dolar 7,7608
  • Euro 9,4277
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 6 vaka! 5'i yerel!

Barcelona'da ekonomik kriz: Messi'yi satmak arzulanabilir

» »
Futbolcuların kulübe katkı sağlamak için ocak ayı maaşlarını almayacağı aktarıldı
Barcelona'da ekonomik kriz: Messi'yi satmak arzulanabilir

Josep Maria Bartomeu ve yönetim kurulunun istifasının ardından geçici olarak kulüp başkanlığına Carles Tusquets, Barcelona'nın ekonomik durumu için "Şu anda korkunç bir durum var" dedi.

Rac1'e konuşan Tusquets, Barcelona'da geçen hafta varılan anlaşma gereği, kulübün ekonomik durumuna katkı sağlamak için futbolcuların ocak ayı maaşlarını almayacaklarını söyledi.

"Şu anda sahip olduğumuz anlaşma, nakit sorunu yaşamadan sezonu bitirmemizi sağlıyor. Bu sezon kurtarıldı" diyen Tusquets, futbolculara ödenmesi gereken 170 milyon Euro'nun gelecek 4 yıl içinde yapılacağını kaydetti.

"Korkunç bir durum var ama stadyumları açtığımızda telafi edebiliriz"

Barcelona Kulübü Başkanı, "Stadyumlar açıldığında hiçbir şey yapmadan 220 milyon Euro gelir elde edeceğiz, sponsorlar sayesinde 320 milyon Euro da gelecek. Bu olana kadar giderler durmuyor. Şu anda korkunç bir durum var ama stadyumları açtığımızda telafi edebiliriz" dedi.

Detay vermeden kulüpte imza bekleyen yüksek maliyetli faturalar olduğunu aktaran Tusquets, "İmza atmadığımız bazı faturalar var. Bunların net olduğunu düşünmediğimizden imza sorumluluğu almak istemiyoruz. Bunlar, iyi hazırlanmamış ya da piyasa değerinde olmadığını düşündüğümüz şeyler. Gelecek kulüp başkanına bunları aktaracağız" ifadelerini kullandı.

"Ekonomik olarak bakıldığında Messi'yi satmak arzulanabilir"

Sezon öncesinde tartışma konusu olan Lionel Messi'nin takımdan ayrılma talebiyle ilgili bir soruya da cevap veren Tusquets, "Ekonomik olarak bakıldığında Messi'yi satmak arzulanabilir bir şey olabilirdi ama bunu teknik kadroya sormak lazımdı" değerlendirmesini yaptı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maradona: Yüz binlerce hayranı 'ölümsüz dev'i son kez selamlamak için sıraya girdi26 Kasım 2020 Perşembe 21:23
  • Dıego Maradona: Arjantin’in sorunlu futbol dâhisi...26 Kasım 2020 Perşembe 20:45
  • Diego Armando Maradona hayatını kaybetti25 Kasım 2020 Çarşamba 19:58
  • Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!19 Kasım 2020 Perşembe 23:02
  • Pele ve İngiltere kraliçesini ‘öldüren’ Fransa devlet radyosu özür diledi17 Kasım 2020 Salı 22:44
  • Galatasaray’da üç futbolcu Covid-19’a yakalandı17 Kasım 2020 Salı 22:35
  • Liverpool’lu Salah ‘corona’ya yakalandı15 Kasım 2020 Pazar 20:45
  • Galatasaray'da bir futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı13 Kasım 2020 Cuma 22:00
  • Beyin ameliyatı sonrasında taburcu olan Maradona şimdi de alkol bağımlılığını yenmeye çalışacak12 Kasım 2020 Perşembe 23:10
  • Hentbolda sezon başlıyor10 Kasım 2020 Salı 18:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti