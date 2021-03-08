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Barcelona’da ikinci Laporta dönemi

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İspanya’nın Barcelona kulübünde pazar günü yapılan ve üç adayın yarıştığı başkanlık seçimini, Joan Laporta’nın kazandığı açıklandı.
Barcelona’da ikinci Laporta dönemi

İspanya’nın Barcelona kulübünde pazar günü yapılan ve üç adayın yarıştığı başkanlık seçimini, Joan Laporta’nın kazandığı açıklandı.

 

Barcelona kulübü, oyların yüzde 57’sini alan Joan Laporta’nın başkan seçildiğini, diğer adaylardan Victor Font’un yüzde 31, Toni Freixa’nın da yüzde 9 oranında oy aldığını duyurdu.

 

Barcelona’da 2014-2020 arasında kulüp başkanı olan Josep Maria Bartomeu’nun, kulüp içinde gelen baskılardan dolayı yönetim kurulu ile birlikte Ekim 2020’de istifa etmesinin ardından Carles Tusquets geçici kulüp başkanlığı görevine getirilmişti.

 

Yeni başkanı çok ciddi sorunlar bekliyor

 

Koronavirüs salgınından dolayı 7 Mart pazar gününe ertelenen seçimi, bu zamana kadar yapılan tüm anketlerde favori gösterilen Laporta kazanırken, Katalan kulübünde yeni başkanı bekleyen çok ciddi sorunlar bulunuyor.

 

Lionel Messi’nin geleceği ne olacak?

 

Kurum içi tartışmaların olduğu Barcelona’da, COVID-19 salgınından dolayı yaşanan ekonomik kriz, Nou Camp Stadı’nın yenilenme projesi ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız futbolcu Lionel Messi’nin geleceği Laporta’yı bekleyen önemli konular olarak masanın üzerinde duruyor.

 

Laporta, hafta içinde yaptığı bir açıklamada, “İyi bir ilişkim olan Messi’nin kulüpte kalmasını sağlayabilecek tek aday benim” diyerek, Arjantinli futbolcuya, “ekonomik açıdan kalmasını sağlayacak ve üzerinde çalışacağı bir teklif yapacaklarını” söylemişti.

 

Diğer yandan “Barçagate” olarak adlandırılan, Bartomeu ve eski yönetim kurulu üyelerinden 3 kişinin Barcelona kulübünü yönettikleri dönemde görevlerini kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili devam eden soruşturma da Katalan kulübünün imajına zarar verdiğinden Laporta’nın gündeminde olacak.

 

Sportif direktörlük için Alemany iddiası

 

Laporta’nın sportif direktör olarak kimi seçeceği henüz bilinmezken, İspanyol basını bir dönem Real Mallorca kulübünün başkanı olan Mateu Alemany’nin bu göreve getirileceğini iddia ediyor.

 

Avukat ve iş adamı olan Laporta, Barcelona’da ilk kulüp başkanlığı döneminden sonra “Katalan Demokrasisi” adıyla bir siyasi parti kurup, Katalonya’nın İspanya’dan ayrılmasını savunan bir politika yürütmüştü.

 

Laporta, 2010’da Katalonya yerel parlamentosunda milletvekili ardından 2011’de Barcelona Belediyesinde meclis üyesi seçilmişti.

 

Messi ilk kez oy kullandı

 

Barcelona’da oy kullanma hakkı olan 110 bine yakın kulüp üyesinden yaklaşık 56 bini oy kullanırken, bu zamana kadarki en yüksek katılımlı başkanlık seçimlerinden biri olduğu belirtildi.

 

Barcelona’da kulüp üyesi olan bazı futbolcular da oy kullanırken, takım kaptanı Lionel Messi’nin ilk kez oy kullanması dikkati çekti.

 

Ayrıca COVID-19 salgınından dolayı ilk defa izin verilen mektupla oy kullanmaya 20 bine yakın kulüp üyesinin katıldığı ifade edildi.

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