Barcelona'da yüz binlerce birlik yanlısı sokakta

İspanya'nın bağımsızlık ilan eden Katalonya özerk yönetiminin yetkilerinin görevine son vermesinin ardından, Katalonya Özerk Bölgesi'nin başkenti Barcelona'da yüz binlerce birlik yanlısı protesto eylemi yapıyor.

Barcelona'da binlerce birlik yanlısı gösteri düzenliyor.

İspanya ve Avrupa Birliği bayrakalrı taşıyan eylemciler Katalonya Bölgesel Yönetimi'nin İspanya'dan bağımsızlık ilan etmesinden 2 gün sonra 'Çok Yaşa İspanya' sloganları attı, 'De Todos' (Hepimize Ait) pankartları taşıdı.

​EYLEMCİLER KATALAN LİDER PUİGDEMONT'UN HAPSE GİRMESİNİ TALEP ETTİ

Atılan sloganlar arasında 'Hepimiz Katalonya'yız' ve 'Puigdemont Hapse' de vardı.

Katalan polisine göre eyleme 300.000, organizatörlere göre ise 1.1 milyon kişi katıldı.

Gösteriye Madrid hükümetinden Sağlık Bakanı Dolors Montserrat ve Madrid'in Katalonya temsilcisi Enric Millo da katıldı.

Bağımsızlık yanlılarının eylem yapması ise beklenmiyor.

Katalonya'da ayrılıkçı hükümet cuma günü bağımsızlık ilan etmiş, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise Katalan hükümetini feshederek 21 Ekim'de bölgede seçim yapılacağını açıklamıştı.