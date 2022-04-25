Barçın: 24 Şubat 2022 tarihli Hükümet Programının aynısı okunuyor! Bu maskaralık değil de nedir?

İşte açıklama;
24 Şubat 2022 tarihli Hükümet Programının aynısını, 25 Nisan 2022 tarihli yeni Hükümet Programı olarak okuyor kürsüden Sn. Faiz Sucuoğlu.
Hem de aynı yerde aynı telafuz hatası ile.
Bu MASGARALIK değil de nedir dostlar?
İşte açıklama;
24 Şubat 2022 tarihli Hükümet Programının aynısını, 25 Nisan 2022 tarihli yeni Hükümet Programı olarak okuyor kürsüden Sn. Faiz Sucuoğlu.
Hem de aynı yerde aynı telafuz hatası ile.
Bu MASGARALIK değil de nedir dostlar?
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