Barçın: 55 yaş emeklilik geri getirilmeli

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Türkiye’nin gündeminde olan EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) meselesinsosyal medya hesabından değerlendirdi.

Barçın, “En azından bu kişilerin en az 25 yıl prim yatırımı ile 50 olmasın erkendir kabul ediyorum ama en azından 55 yaşında emekli olma hakları geri teslim edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Barçın’ın açıklaması şu şekilde:

NEDİR ŞU EYT MESELESİ???

1979 doğumlu A ve B kişileri, 1997 yılında Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında(özel sektörde veya kamuda fark etmez) aynı işi yapmak üzere işe başlıyorlar.

A ve B kişileri, 01 Şubat 2012 tarihinde UBP’nin yaptığı yasa değişikliği ile 15 yıldır da sigorta primi yatırmalarına karşın bir sabah kalkıyorlar ve 25 yıl prim yatırarak Emekli olma yaşları işe başladığı tarihte dahil oldukları sisteme göre 10 yıl artırılmış ve en az 25 yıl prim ödeyerek emeklilik hak etme yaşları 60’a yükseltilmiş.

Daha sonra B kişisi 2015 yılında KHK sınavlarına girip başarılı olup hakkı ile kadrolu memur oluyor ve bu kez Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında yine sigortalı olarak ama bu kez kadrolu memur olarak çalışmaya başlıyor.

A kişi sigortalardan 60 yaşında emekli olabilirken B kişisi yine sigortalı olmasına ve aynı yere prim ödemesine karşın bu kez 55 yaşında sigortalardan emekli olma hakkı elde ediyor.

A ve B kişileri aynı yere prim ödüyorlar ama biri 60 diğeri 55’de emekli olma hakkına sahip oluyor ki doğru olanı da kamu için olan 55 yaşında emekli olma hakkının olmasıdır.

Bu ülkede işe başladığı tarihte dahil olduğu emeklilik sistemindeki emekli olma yaş hakkı, bir tek sosyal sigortalar yasası kapsamında çalışanlara yükseltilmiştir.

Yani oyun başladıktan sonra oyunda olanlara yönelik kuralların değiştiği tek yer sosyal sigortalar yasasıdır.

Diğer tüm alanlarda emekli yaşı, prim gün sayısı vb. hususlar artırılmıştır ama hiçbir zaman sistem içerisinde olanı bu değişiklikler kapsamamış, hep kurallar değiştikten sonra o kuralları bilerek işe başlayanları değişiklikler kapsamıştır.

Bu ülke, erken emeklilik yüzünden mali olarak çok ama çok zararlara uğramıştır.

Bizim dediğimiz EYT, erken emeklilik değildir.

EYT, Emeklilikte Yaşa Takılanlar demektir.

Yani sisteme girdikten ve yıllarca prim yatırdıktan sonra oyunun kurallarının kendisi için değiştirilen kişilerdir EYT’liler.

İşte tam da bu noktada gerçekçi bir yaklaşımla diyorum ki bu statüdeki kişilere ( 01 Ocak 2008 öncesi sigortalı olup hala daha 16/1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında çalışan özel+kamu çalışanları) eşitliği sağlamak ve oyun başladıktan sonra değiştirilen kurallar ile yaratılan mağduriyetlerinin giderilmesi adına en azından bu kişilerin en az 25 yıl prim yatırımı ile 50 olmasın erkendir kabul ediyorum ama en azından 55 yaşında emekli olma hakları geri teslim edilmelidir.

Umarım durumu izah edebilmişimdir.

Herkese iyi pazarlar dilerim dostlar.