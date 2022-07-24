Barçın: Artık Türkiye'ye Göre Daha Fakiriz

CTP Milletvekili Devrim Barçın, KKTC halkının, alım gücü noktasında Türkiye'nin gerisinde kaldığını ifade ederek, “Artık Türkiye’ye göre daha fakiriz” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden hayat pahalılığı (HP) oranları üzerinden Türkiye-KKTC kıyaslaması yaptı.

BARÇIN: TÜRKİYE’DE EN DÜŞÜK KAMU MAAŞI NET 9 BİN 105 TL, KKTC’DE İSE NET 10 BİN 50 TL

Türkiye’deki yıllık hayat pahalılığı oranının yüzde 78.62 olduğunu, KKTC’de ise bu oranın yüzde 110.42 olduğunu belirten Barçın, “Türkiye'de en düşük kamu maaşı net 9 bin 105 TL, KKTC'de en düşük kamu maaşı net 10 bin 50 TL” dedi.

Barçın, KKTC’de Türkiye'nin enflasyonuna oranla yüzde 40 daha fazla bir enflasyon yaşandığını ifade ederek, “Ama kamudaki en düşük maaş noktasında Türkiye'ye oranla fark yüzde 10.38 ki bizdeki rakamın içerisinde yüzde 56.76 HP'de yansıtılmıştır” diye konuştu.

“BÖYLE BİR DÖNEMDE BİR DE ÜZERİNE KESİNTİ YAPIYORLAR”

Maaşlarını TL ile ödenen KKTC halkının, alım gücü noktasında artık Türkiye'nin de gerisinde kaldığına dikkat çeken Barçın, “Böyle bir dönemde bir de üzerine kesinti yapıyorlar” açıklamasında bulundu.