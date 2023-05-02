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Barçın: Asgari ücreti yine hayat pahalılığı altında belirleme operasyonu yapılıyor

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuştu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un ‘asgari ücret 14 bin 800 TL’ olabilir yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Barçın: Asgari ücreti yine hayat pahalılığı altında belirleme operasyonu yapılıyor

Taçoy’un söz konusu açıklamada telaffuz ettiği enflasyon rakamlarının doğruyu yansıtmadığını savunan Barçın, ‘enflasyon rakamları için Devlet Planlama Örgütü’nü değil, İstatistik Kurumu’nu arayın’ dedi.

KTAMS’ın açıkladığı ‘açlık sınırı’ rakamlarına da değinen Barçın, son rakamın 13 bin 747 TL olarak belirlendiğini belirterek, “açıklanan 14 bin 800 TL’nin neti  12 bin 876 TL’ye denk geliyor. Burada bir algı operasyonu var. Asgari ücreti yine hayat pahalılığı altında belirleme operasyonu yapılıyor. Türkiye’deki seçimlerden sonra enflasyonun fırlayacağı ön görüsü varken, o seçimler ve ekonomik gelişmeler öncesi rakam belirlenmeye çalışılıyor. Bu da şu demek oluyor. Asgari ücret hayat pahalılığı altında olacak.”

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