Barçın: Asgari ücretlinin maaşından 1088 TL çaldınız

Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, halkın gerçek gündeminin ‘mutfak’ olduğunu söyleyen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın; “Pahalılık almış başını gidiyor, Türk Lirası kullanımından kaynaklı yaşanan enflasyon ortada ama bu da yetmezmiş gibi asgari ücret hayat pahalılığının altında belirliyor” diye konuştu

Barçın ile Töre arasında ‘hırsız hükümet’ gerginliği

“Asgari ücretliyi çalan bu gayrı meşru hükümet hırsızdır” diyen Barçın, “Asgari ücretlinin cebinden alım gücü çalınmıştır” ifadelerini kullandı. Barçın’ın, hükümete yönelik “hırsız” nitelemesinin “kışkırtma” olduğunu söyleyen Meclis Başkanı Zorlu Töre, Barçın’dan bu ifadesini tutanaktan çıkarmasını talep etti.

Barçın ise bu talep üzerine, “Tutanaktan çıkarsanız da çıkarmasanız da bu halk neyin ne olduğunu çok iyi görüyor” dedi.

Barçın: Bu hükümet, asgari ücretlinin maaşından 1088 TL çaldı

Hayat pahalılığının yüzde 56,76 oranında arttığını ancak asgari ücrete bunun yüzde 41 oranında aktarıldığını hatırlatan Barçın; “Bu hükümet, asgari ücretlinin maaşından 1088 TL çaldı. Ben bunu hırsızlık olarak değerlendiriyorum” diye konuştu.

“Meclis tarihinde ilk kez görevden alınan bir ‘özel kalem müdürü’ Meclis Başkanı danışmanı olarak yeniden istihdam ediliyor”

‘İhtiyaçlı kesime prim desteği vermeyen, asgari ücreti hayat pahalılığı altında bırakan hükümetin, yandaş istihdamlar yapmaktan geri durmadığına’ vurgu yapan Barçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Meclis Başkanı Zorlu Töre, özel kalem müdürünü görevden aldı. 6 aylık sürecin sonunda Sayın Töre bu kararı neden verdi? Bir insan görevinden neden alınır? Ya görevi ifa ettiği kişiyle çalışmak istemez ya da verimliliğinden, performansından memnun olmaz ve görevden alır. Peki soruyorum; bu görevden alınan kişi, 30 yıllık Meclis tarihinde ilk kez, Meclis için değil; Meclis Başkanı’na özel iletişim ve medya danışmanı olarak sözleşmeli bir şekilde istihdam edilir? İnsanda biraz utanma olur. Bu görevleri yapmaktan uygun görmeyip istifa ederseniz sözleşmeli olarak beni işe alın mı dersiniz? Töre, nasıl olur da aynı görevleri yapmak üzere sözleşmeli özel danışman alabiliyor? Bu tam anlamıyla bir yandaş istihdamıdır.”

“Sadece bir yandaş istihdamına bu devlet bütçesinden 328 bin TL bütçe”

“Asgari ücretliye hayat pahalılığını çok görenler, bu sözleşmeli istihdamla 1 yılda devlete 328 bin TL ek mükellefiyet getirdi” diye konuşan Barçın, “Asgari ücretliye para yok, esnafa prim desteği yok, ama sadece bir yandaş istihdamına bu devlet bütçesinden 328 bin TL bütçe çıkarıyor” dedi.

Maliye Bakanı doğruladı: DP Kurultayı öncesi 7 kişi kapalı Maraş’a bekçi olarak istihdam edildi

Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘DP Kurultayı öncesi Turizm Bakanlığı tarafından yapılan geçici işçi istihdamlarını’ doğruladı, bahse konu istihdamların Kapalı Maraş’ın geziye açılan kısmında bulunan banka ve otelleri gözetleyen bekçiler olduğunu ifade etti. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın’ın iddiasına göre ise; söz konusu istihdamın yıllık bedeli, 1 milyon 437 bin TL…

Şan: Turizm ve Çevre Bakanlığı 20 istihdam gerçekleştirdi

CTP Milletvekili Barçın’ın, Meclis kürsüsünde sarf ettiği “DP Kurultayı öncesi 7 kişi geçici işçi şeklinde sözleşmeli olarak istihdam edildi, devlete maliyeti yıllık 1 milyon 437 bin TL” sözleri üzerine kürsüye çıkan Maliye Bakanı Alişan Şan, bahse konu istihdamları doğruladı. Şan, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın 20 istihdam gerçekleştirdiğini, bu istihdamların bir kısmının, Kapalı Maraş’ın geziye açılan kısmında bulunan banka ve otelleri gözetleyen bekçiler olduğunu söyledi.

CTP Milletvekili Barçın, bu istihdamların DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu tarafından, kurultayda oy almak adına gerçekleştirildiğini iddia etmişti.