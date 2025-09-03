Barçın: Başbakanlık’ta göreve başlayan kişiler işe gitmiyor, Tatar için seçim çalışması yürütüyor

CTP Milletvekili Devrim Barçın, 22 Ağustos itibarıyla Başbakanlık’ta göreve başlayan kişilerin işe gitmediğini, bazı çalışanların ise mesai saatlerinde Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar için seçim çalışması yürüttüğünü iddia etti.

Barçın, resmi yazıya dayandırdığı paylaşımında, “İşe gitmeyen bu kişiler arasında, 22 Ağustos’ta Başbakanlık’ta istihdam edildiklerine dair resmi yazı almalarına rağmen hâlâ özel sektörde çalışmaya devam edenler de var” ifadelerini kullandı.

Milletvekili, ayrıca Başbakanlık’ta işe gitmeyen kişilere maaş ödemesi yapılabilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü de iddia ederek, “Hastanelerimiz, okullarımız, yollarımız dökülürken kamu kaynaklarını bu şekilde harcayanlardan halkın hesap sormasına az kaldı” dedi.

Barçın, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yapılan bu istihdamlara ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın tutumunu da kamuoyuna sordu.