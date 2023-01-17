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Barçın: Bu ülkenin beklediği esas müjde ödediğimiz enflasyon vergisinin iade edilmesidir

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CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Bu ülkenin beklediği esas müjde TL kullanmamız nedeniyle ödediğimiz enflasyon vergisinin iade edilmesidir” dedi.
Barçın: Bu ülkenin beklediği esas müjde ödediğimiz enflasyon vergisinin iade edilmesidir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Başbakan Ünal Üstel’in ‘müjde’ açıklamalarına dikkat çekti.

CTP’li vekil Barçın, “Bu ülkenin beklediği esas müjde TL kullanmamız nedeniyle ödediğimiz enflasyon vergisinin iade edilmesidir” ifadelerini kullandı.

Barçın, “Bunu konuşma cesareti olmayanların, ülke ekonomisinin iyileşmesine ve halkın alım gücünün kaybına yönelik hiçbir çözüm önerisi de gailesi de olamaz” dedi.

 

 

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