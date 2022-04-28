Barçın: Fedakarlık sadece bordro mahkumlarından beklenmekte

CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin ekonomik tedbirlerini değerlendirdi:

EKONOMİK TEDBİRMİŞ!!!

Ekonomik tedbir olarak 20 Bin TL(Brüt) üzerinde kamuda maaş alanların maaşlarında %20 kesinti yapılması istenmiş YDP ve DP tarafından.

Yani bugün GÖÇ Yasası'nda siyasiler dışında 20 Bin üzerinde maaş alan bir tek ama bir tek canımızı borçlu olduğumuz ve pandemide canla başla çalışan Doktorlarımızdır ki bunun da neti şu an yaklaşık 15 Bin TL'dir.

GÖÇ Yasasında kamu çalışanı olarak bir tek Doktorlardan yapılacak bu kesinti ile Maliyemiz düze çıkacaktır herhalde.

Ayrıca bu kesintinin yapılması durumunda Doktorlara verilecek olan maaş da İşçi statüsünde çalışan bir kamu işçisinden daha düşük bir maaş olacaktır.

%40 enflasyonun beklendiği bir dönemde, kayıt dışılığa, vergi kaçakçılığına yönelik hiçbir önerme yapmayıp kamu çalışanlarını hedef gösteren ve hiçbir bilimsel çalışması yapılmayan gelir azaltıcı ve piyasayı daraltıcı bu tür önermeler sadece hedef ve gündem şaşırtma olup hiçbir soruna çözüm olmayacaktır.

Her zaman olduğu gibi yine fedakarlık sadece bordro mahkumlarından beklenmektedir