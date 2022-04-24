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Barçın: FİF'i Sıfırlasanız da Güney Bizden Ucuz Olacak

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Barçın: FİF'i Sıfırlasanız da Güney Bizden Ucuz Olacak

Barçın, alkollü içeceklerdeki Fiyat İstikrar Fonu’nun (FİF) sıfırlanması halinde bile Güney Kıbrıs’taki fiyatların KKTC’ye nazaran daha ucuz olmaya devam edeceğini belirtti.

FİF'de söz verilen indirimin yanında, kar marjının da tartışmaya açılması gerektiğini ifade eden Barçın, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

SORUNUN TEMELİ VE ÇÖZÜMÜ

Alkollü içeceklerdeki FİF'i sıfırlasanız da Güney'deki fiyatlar yine bizden ucuz olmaya devam edecektir.

Bu da bize göstermektedir ki FİF'de söz verilen indirimin yanında, kar marjını da tartışmaya açmamız gerekmektedir.

Yapılması gereken ise foğrafta da gördüğünüz üzere Güney'de olduğu gibi bizde de 21/1977 sayılı Mal ve Hizmetler Yasası uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek ürünlerde azami kar marjını düzenlemeye yönelik karar üretilmesidir dostlar.

 

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