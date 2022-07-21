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Barçın: Gelir Vergisi Değişiklik Yasa Önerisi ‘hemen’ komitenin gündemine alınmalı

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CTP Milletvekili Devrim Barçın, Gelir Vergisi Değişiklik Yasa Önerisi’nin ‘hemen’ Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündemine alınması gerektiğini ifade etti.
Barçın: Gelir Vergisi Değişiklik Yasa Önerisi ‘hemen’ komitenin gündemine alınmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay’a çağrıda bulundu.

Barçın, sadece yılın başındaki asgari ücretin vergiden muaf olduğundan dolayı, asgari ücretle ödenen bekar bir KKTC vatandaşının hayat pahalılığı oranının altında verilen artış ile bile aylık 276.7 TL Gelir Vergisi ödeyeceğini belirtti.

Barçın, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücretli, 6 ayın sonunda ödeyeceği toplam gelir vergisi ile 6 aylık süre için 2021'de açıklanan Gelir Vergisi Beyanı yapan 20 bin 655 kişi arasında ilk 5 bin 85 kişi arasına koyuluyor.”

"BU KONUDAKİ YANLIŞ DÜZELTİLMELİDİR"

Vergide adalet için CTP'nin sunduğu ve Meclis’te oy birliği ile ivediliği alınan Gelir Vergisi Değişiklik Yasa Önerisi’nin hemen komite gündemine alınması gerektiğini belirten Barçın, “Bu konudaki yanlış düzeltilmelidir” dedi.

 

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