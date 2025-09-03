  • BIST 10649.49
Barçın: Görevden alınan müsteşara 2 yıldır maaş ödeniyor

CTP Milletvekili Devrim Barçın, 2023’te görevden alınan bir müsteşara 2 yıldır maaş ödendiğini iddia ederek Sayıştay ve Savcılığı göreve çağırdı.
Barçın: Görevden alınan müsteşara 2 yıldır maaş ödeniyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin yeni bir skandala daha imza attığını iddia ederek, 2023 yılında Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden alınan bir kişiye 2 yıldır maaş ödemesi yapıldığını açıkladı.

Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamuda çalışma hakkı olmamasına rağmen söz konusu kişinin Çalışma Bakanlığı’nda çalışıyormuş gibi gösterildiğini ve Maliye Bakanlığı tarafından maaşının ödendiğini belirtti.

Barçın, “Bir değil iki değil bu yasa dışı maaş ödemeleri. Hepsi de tesadüf, personel hatası olamaz. Müsteşar görevinden alındıktan sonra maaş alamayacağını bilmesine rağmen 2 yıldır maaş alıp sesini çıkarmamak da nedir? Nasıl bir düşüncenin ürünüdür?” ifadelerini kullandı.

Sayıştay ve Savcılığı göreve çağıran Barçın, hükümete yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

“Bakalım hükümet talimatıyla yasa dışı kaç kişi daha maaş alıyor Maliye Bakanlığı’ndan. İkide bir de dilinize pelesenk ettiğiniz dava, kamu kaynaklarını yasa dışı bir şekilde yandaşlarınıza peşkeş çekme davası mı? Az kaldı dostlar! Yasa dışı talimat ve uygulamaları ile halkın vergilerini çarçur edip kamuyu zarara uğratan herkes yaptığının hesabını yargı önünde verecektir.”

 

