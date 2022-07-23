Barçın: "Güya da maliyeyi değil bakkalı yönetirler"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Devrim Barçın, hükümetin 15 bin TL’nin üzerinde maaş alan kamu çalışanlarından yüzde 20 kesinti yapma kararını geri çekip, kesintinin yüzde 10 olacağını konuşmaya başladığını söyledi. Barçın, “Neden? Niye? Hangi gerekçe ile kesinti?” sorularını sorduğu hükümeti, “Maliyeyi değil de bakkalı yönetirler güya da” diyerek eleştirdi.

CTP vekil, “bu tartışmanın yapılması bile kaynağın varlığının ve amacın başka olduğunun en büyük ispatıdır” dedi.