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Barçın: Halka kesinti diyenler, kendilerine ödenek artışı talep ediyor

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CTP Milletvekili Devrim Barçın, Anayasaya aykırı Yasa Gücünde Kararname ile maaş kesintisi yapmak isteyen hükümetin, kendilerine ödenek artışı talep ettiklerini söyledi.
Barçın: Halka kesinti diyenler, kendilerine ödenek artışı talep ediyor

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Devrim Barçın, şunları kaydetti:

 

Anayasaya aykırı Yasa Gücünde Kararname ile Asgari Ücretin %26 altında emekli maaşı alandan bile maaş kesintisi yapmak isteyen ve tüm iş piyasasına ek vergiler koyan hükümet daha ikinci ayın başında Başbakanın 'Temsil Giderleri' yani 'İzaz-İkram Giderleri' arttığı için 2023 bütçesinin %75'inin açılmasını talep ediyor Maliye Bakanlığı'ndan.
İşte bu yüzden insanlar sizlere güvenmiyor, itiraz ediyor, toplanan kaynağın yerine gitmeyeceğini düşünüyor.
 Anlayın bunu artık ve bir an önce yanlıştan dönüp kararnameyi geri çekin ve tüm paydaşlar ile diyalog içerisinde uzlaşarak kararlar alın.
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