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Barçın: Hellimi, Halk İçin Lüks Tüketim Haline Getirenler Utansın

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CTP Milletvekili Devrim Barçın, markette ‘mısmıl’ bir hellimin kilosunun 195 TL’ye satıldığını belirterek, “Hellimi, halk için lüks tüketim haline getirenler utansın” açıklamasında bulundu.
Barçın: Hellimi, Halk İçin Lüks Tüketim Haline Getirenler Utansın

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, hellim fiyatlarıyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Markette ‘mısmıl’ bir hellimin kilosunun 195 TL’ye satıldığını ifade eden Barçın, “Bu fiyat birçok yerde et fiyatlarını geçti” dedi.

Barçın, hellim fiyatlarındaki pahalılığın ‘ülkede üretimin ne hale geldiğinin göstergesi’ niteliği taşıdığını belirterek, “Hellimi, halk için lüks tüketim haline getirenler utansın” dedi.

 

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