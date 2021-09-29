Barçın: “Her türlü hukuki mücadeleyi başlatacağız”

UBP-DP Hükümeti döneminde Kooperatif Merkez Bankası çalışanlarının olumsuz görüşüne rağmen bankayı zarara uğratacak kredilerin, dönemin Yönetim Kurulu tarafından verilmesine karşın KKTC Merkez Bankası hukuki süreç başlattığını belirtti.

Barçın sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, UBP-DP Hükümeti döneminde Kooperatif Merkez Bankası çalışanlarının olumsuz görüşüne rağmen bankayı zarara uğratacak kredilerin, dönemin Yönetim Kurulu tarafından verilmesine karşın KKTC Merkez Bankası hukuki süreç başlattığını belirtti.

Buna binaen Kooperatif Merkez Bankası’nın şu anki Yönetim Kurulu’nun da, KKTC Merkez Bankası’nın uyarısı sonrası hukuki süreç başlatılması yönünde oy çokluğu ile karar aldığını ve arkasından da siyasi baskı ve görevden almaların başladığını vurguladı.

“Her türlü hukuki mücadeleyi başlatacağız”

Kooperatif Merkez Bankası’nın sahibinin siyasiler değil kooperatifler olduğunu hatırlatan Barçın şunları kaydetti;

“Hiç merak etmeyin dostlar.

Siyasiler istediği kadar bu işi kapatmaya çalışsa da 1984’den belli genel kurulunu yaptırmayıp, Kooperatif Merkez Bankası’nın yönetimini gerçek sahiplerine yani ortağı olan biz kooperatiflere devretmeseler de ortakları olarak bizler, sahibi olduğumuz kooperatifi zarara uğratanlara yönelik her türlü hukuki mücadeleyi başlatır ve biz şikayetçi oluruz”