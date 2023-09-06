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Barçın: İstatistik Kurumu projeksiyon nüfusu açıklamalı

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CTP Milletvekili Devrim Barçın, İstatistik Kurumu’nun projeksiyon nüfusu açıklaması gerektiğini söyledi.
Barçın: İstatistik Kurumu projeksiyon nüfusu açıklamalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, İstatistik Kurumu’nun projeksiyon nüfusu açıklaması gerektiğini söyledi.

CTP’li vekil Barçın, “Belediyelerimizin Devlet Bütçesinden ayrılan paradan alacakları payın yüzde 85'i ilgili Belediyenin nüfusu dikkate alınarak belirlenmektedir. Belediyeler Yasası'na göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi tamamlanıncaya kadar da İstatistik Kurumu'nun ilgili mali yılın başında en son belirlediği projeksiyon nüfus rakamları dikkate alınarak bu katkı miktarı belirlenecektir” ifadelerini kullandı.

“Şu an İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son projeksiyon nüfus 2021 yılına ait olup (390.745 Kişi), ilçe kırılımları ise istatistik yıllığında paylaşılmamıştır” diyen Barçın, şöyle devam etti:

“Bütçe çalışmalarının başlamasına çok az bir zaman kalmıştır. Bu veri İstatistik Kurumu tarafından güncellenmez ise Belediyelerimiz yine ayrılan kaynaktan adil bir pay alamayacak bu da vatandaşımıza olumsuz yansıyacaktır.”

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