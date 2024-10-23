CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin ekonomik politikalarına sert eleştirilerde bulundu. Barçın, UBP yönetimindeki Maliye Bakanlığı'nın, son çeyrekte çalışanların ve emeklilerin hayat pahalılığı ödeneğini vermemek için yeni bir yasa hazırlığında oldu

Barçın: "Kamu Maliyesini Batıranlar, Şimdi de Hayat Pahalılığı Ödeneğine Göz Dikti"

CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin ekonomik politikalarına sert eleştirilerde bulundu. Barçın, UBP yönetimindeki Maliye Bakanlığı'nın, son çeyrekte çalışanların ve emeklilerin hayat pahalılığı ödeneğini vermemek için yeni bir yasa hazırlığında olduğunu söyledi.

Açıklamasında şu önemli noktalara değindi:

2011’de yürürlüğe giren yasaya benzer bir düzenleme ile hayat pahalılığı ödeneği kesilmek isteniyor.

Liyakatsiz yönetim sonucu kamu maliyesinin batma noktasına geldiğini belirten Barçın, eski Maliye Bakanlığı Müsteşarlarının toplantıya çağrıldığını ifade etti.

2025 bütçesi, ülke tarihinin en büyük bütçe açığı ile hazırlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nden kamu maliyesine 2024 ve 2025 yıllarında tek kuruş bile gelmeyeceği kesinleşti.

Vergi affı çıkarılarak yandaşların desteklenmeye devam edildiğini ve bunun kamu gelirlerini daha da düşürdüğünü söyledi.

Barçın, hükümeti acilen istifaya çağırarak, "Bu halk, sizi o koltuklardan kendi yöntemiyle gönderecektir" dedi.