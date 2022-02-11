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Barçın: Mecliste nasıl çalışacağız?

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CTP Milletvekili Devrim Barçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meclis'teki çalışma ortamından yakındı.
Barçın: Mecliste nasıl çalışacağız?

CTP Milletvekili Devrim Barçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meclis'teki çalışma ortamından yakındı. İşte o paylaşım:

‼️ MECLİSTE NASIL ÇALIŞACAĞIZ ?!!!

Dün pcr testi yaptırmak için meclise gittim ve gitmişken de çalışma ortamımıza yönelik bilgi alayım dedim.

Malum daha yeni hükümet kurulmadan Anayasaya aykırı kararnameler yapılmaya başlandı.

Mecliste çalışma odalarımızın iki ya da üç kişilik olduğunu öğrendim, hiçbir sıkıntı yok, çalışmak isteyene mekan fark etmez, bir yer olsun gerisi teferruat.

Diğer taraftan öğrendim ki odalarda bilgisayar yok.

Yanlış anlaşılmasın bize bilgisayar alınsın demiyorum dostlar, sonuçta mecliste bizim asli görevimiz de yasa yapmak ama bilgisayar yok.

Buna da okey, evden kendi bilgisayarımızı getirir kurarız.

Peki çıktı nasıl alacağız.

Printer yok ona da okey peki merkezi bir hat üzerinden çıktı alalım o da yok.

Dediğim gibi dostlar lütfen yanlış anlamayın, bu ekonomik krizde bir talepte bulunmuyorum, modeli fark etmeksizin mevcut ve kullanılmayan bilgisayar ve printerler olsa da olur.

Anlayamadığım ise asli görevi yasa yapmak ve bu yönde çalışmak olunan bir yerde hele de bu çağda bir bilgisayar ve bir printer olmaması.

Ben mi yanlış düşünüyorum dostlar ?

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