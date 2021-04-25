Barçın: Mitinge salt "sağlık" üzerinden bir eleştiri getirmek,mevcut düzene onay vermektir

Halkın bu kitlesel isyanını anlamadan, anlatmadan mitinge salt "sağlık" üzerinden bir eleştiri getirmek maalesef konuyu hiç anlamamak ve mevcut düzene onay vermektir diye düşünmekteyim.

Memurlar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Barçın sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte açıklama;

Böyle bir dönemde özellikle de toplumun en bilinçli kesiminin bir nevi canı pahasına açık alanda maskeleri ile sokağa çıkma nedenlerini konuşmadan, Halkın bu kitlesel isyanını anlamadan, anlatmadan mitinge salt "sağlık" üzerinden bir eleştiri getirmek maalesef konuyu hiç anlamamak ve mevcut düzene onay vermektir diye düşünmekteyim.

Bu da benim eleştirim olsun