İçişleri Bakanlığı bütçesine ilişkin söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, "Nerededir bu sosyal konutlar? Ne zaman bunun hesabını vereceksiniz?” diye sordu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 4 milyar 852 milyon 810 bin TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

Bütçe üzerine ilk sözü CTP Milletvekili Devrim Barçın aldı. 3 Temmuz 2024’te Meclis’te Konut Edindirme Yasası’nın geçtiğini hatırlatan Barçın, 17 Temmuz 2024’te bir gazetede yayımlanan “Bir ay içinde temeller atılıyor” başlığını Genel Kurul’da gösterdi.

Yasanın geçtiği gün bu yasaya göre sosyal konutların yapılamayacağını söylediğini ifade eden Barçın, “Nerededir bu sosyal konutlar? Ne zaman bunun hesabını vereceksiniz?” diye sordu.

“Ben sizi yerden yere vurmak istemem, vatandaşa, gençlere uygun faizli konutu ulaştırmak isterim.” diyen Barçın, yasanın değiştirilmesini istedi.