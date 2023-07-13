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Barçın: Özel sektör emekçisini fakirleştiren bir asgari ücret belirlenmiştir

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CTP Milletvekili Devrim Barçın, "İşveren prim desteğine ayrılan kaynak işverene değil özel sektör emekçisine prim desteği olarak verilmeli ve net maaşları artırılmalıdır." açıklamasını yaptı.
Barçın: Özel sektör emekçisini fakirleştiren bir asgari ücret belirlenmiştir

CTP Milletvekili Devrim Barçın, “İşveren prim desteğine ayrılan kaynak işverene değil özel sektör emekçisine prim desteği olarak verilmeli ve net maaşları artırılmalıdır.” açıklamasını yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden bugün belirlenen asgari ücrete ilişkin bir açıklama yaparak, “Prim desteği işçiye verilsin” dedi.

CTP’li vekil Barçın, “Asgari Ücrete 2022 yılında enflasyon oranı altında artış yapılmış ve 2023’te de hayat pahalılığı oranında artış verilmiştir. Bu sebepledir ki işveren prim desteğine ayrılan kaynak işverene değil özel sektör emekçisine prim desteği olarak verilmeli ve net maaşları artırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Barçın, “Çünkü işvereni ‘zora’ koyacak, ona destek vermeyi gerektirecek bir asgari ücret belirlenmemiştir, tam aksine özel sektör emekçisini daha da fakirleştiren bir asgari ücret belirlenmiştir” dedi.

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