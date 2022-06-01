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Barçın: piyasanın yüzde 77,40’ı dövizleşti

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CTP Milletvekili ve ekonomist Devrim Barçın, 2010 yılında tüm vadeli-vadesiz mevduat miktarı içerisindeki Türk Lirası’nın yüzde 62,58 iken Nisan 2022 itibarıyla bu oranın yüzde 22,60’a düştüğünü belirterek, "Yani piyasanın yüzde 77,40’ı dövizleşti" dedi.
Barçın: piyasanın yüzde 77,40’ı dövizleşti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve ekonomist Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Barçın, 2010 yılında tüm vadeli-vadesiz mevduat miktarı içerisindeki Türk Lirası’nın yüzde 62,58 iken Nisan 2022 itibarıyla bu oranın yüzde 22,60’a düştüğünü kaydetti, “Toplam mevduatımızın yüzde 77,40’ı döviz olmuştur” dedi.

Piyasanın yüzde 77,40’ının dövizleştiğini aktaran Barçın, “Bilimsel veriler ve plan ile TL’den kaynaklı yaşadığımız sıkıntılardan kurtulmak mümkündür ve inanın bunu biz başaracağız.” dedi.

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