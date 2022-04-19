Barçın: “Protokol görüşmelerinin cılkı çıktı”

Meclis Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılmaya devam ediyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “KKTC-TC Arasında İmzalanan 2022 Yılı TC’ye Entegrasyon Protokolü” konulu konuşma yaptı.

Barçın, dün tüm bakanların genel kurulda hazır bulunacağının söylendiğini ancak Genel Kurul’da bakanların bulunmadığını belirtti.

Barçın, bugün gerçekleştirilen 23 Nisan etkinliklerinde emeği geçenleri kutladı.

İhtiyat Sandığı’na Bakanlar Kurulu tarafından atanan kişinin borcu bulunduğunu ve bunun yasaya aykırı olduğunu vurgulayan Barçın, bu uyarısının dikkate alınmasını umduğunu söyledi.

Protokol görüşmelerinin “cılkının çıktığını”, ekonomik dayatmanın göstergesi olan bir yapıya döndüğünü söyleyen Barçın, “imzalar atılıyor ama gereğini yapmıyoruz” söyleminin de doğru olmadığını belirtti.

Protokolün içeriğini hala bilmediklerini, ellerine ulaşan bir metin bulunmadığını hatırlatarak, hibe ve kredi olarak iki bacağı bulunan protokollerin içinde yer alan hastanesinin, 3 yıldır protokolde yer aldığını ve bunun da KKTC’de bir taahhüde bağlanmamış olduğunu söyledi.

Barçın, yol ihalelerinin TC’de yapılması konusunda da herhangi bir adım atılmadığını savunarak, bu konuda maliye bakanlığı sayfasında yer alan bilgileri okudu ve tutulmayan sözler verildiğini belirterek bunu eleştirdi.

Barçın, hükümetin gelir gider dengesini sağlayamadığının açık olduğunu söyledi.

TC politikalarının KKTC halkının cebindeki paranın yüzde 61’ini erittiğini bunun hesabının sorulması gerektiğini belirten Barçın, TL’nin değer kaybıyla birlikte bu kayba sebep olan etkenleri ve hükümetin ekonomi politikalarının yarattığı aksaklıkları da sıraladı.

Yetkililerin Para politikasının ne olduğuyla ilgili bilgi edinmesini öneren Barçın, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ı da söylemleri nedeniyle eleştirdi.