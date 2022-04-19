  • BIST 2.518,68
  • Altın 920.894
  • Dolar 14.6595
  • Euro 15.8185
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGuterres'ten Kudüs'teki kutsal mekanların statükosunun korunması çağrısı

Barçın: “Protokol görüşmelerinin cılkı çıktı”

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “KKTC-TC Arasında İmzalanan 2022 Yılı TC’ye Entegrasyon Protokolü” konulu konuşma yaptı.
Barçın: “Protokol görüşmelerinin cılkı çıktı”

Meclis Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılmaya devam ediyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “KKTC-TC Arasında İmzalanan 2022 Yılı TC’ye Entegrasyon Protokolü” konulu konuşma yaptı.

Barçın, dün tüm bakanların genel kurulda hazır bulunacağının söylendiğini ancak Genel Kurul’da bakanların bulunmadığını belirtti.

Barçın, bugün gerçekleştirilen 23 Nisan etkinliklerinde emeği geçenleri kutladı.

İhtiyat Sandığı’na Bakanlar Kurulu tarafından atanan kişinin borcu bulunduğunu ve bunun yasaya aykırı olduğunu vurgulayan Barçın, bu uyarısının dikkate alınmasını umduğunu söyledi.

Protokol görüşmelerinin “cılkının çıktığını”, ekonomik dayatmanın göstergesi olan bir yapıya döndüğünü söyleyen Barçın, “imzalar atılıyor ama gereğini yapmıyoruz” söyleminin de doğru olmadığını belirtti.

Protokolün içeriğini hala bilmediklerini, ellerine ulaşan bir metin bulunmadığını hatırlatarak, hibe ve kredi olarak iki bacağı bulunan protokollerin içinde yer alan hastanesinin, 3 yıldır protokolde yer aldığını ve bunun da KKTC’de bir taahhüde bağlanmamış olduğunu söyledi.

Barçın, yol ihalelerinin TC’de yapılması konusunda da herhangi bir adım atılmadığını savunarak, bu konuda maliye bakanlığı sayfasında yer alan bilgileri okudu ve tutulmayan sözler verildiğini belirterek bunu eleştirdi.

Barçın, hükümetin gelir gider dengesini sağlayamadığının açık olduğunu söyledi.

TC politikalarının KKTC halkının cebindeki paranın yüzde 61’ini erittiğini bunun hesabının sorulması gerektiğini belirten Barçın, TL’nin değer kaybıyla birlikte bu kayba sebep olan etkenleri ve hükümetin ekonomi politikalarının yarattığı aksaklıkları da sıraladı.

Yetkililerin Para politikasının ne olduğuyla ilgili bilgi edinmesini öneren Barçın, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ı da söylemleri nedeniyle eleştirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: İmzalanması"nın üzerinden günler geçti. Protokol hala ortada yok! Kısmet19 Nisan 2022 Salı 16:58
  • Ev hizmetlisi cüzdanı çaldı19 Nisan 2022 Salı 14:32
  • 52 yaşında vefat eden kişiye otopsi19 Nisan 2022 Salı 14:30
  • Mağusa'da Ani ve Gayri Tabii Ölüm19 Nisan 2022 Salı 14:29
  • Hamzaoğulları açıklama yapmayacaktım AMA dedi ve açıkladı...19 Nisan 2022 Salı 13:47
  • Özkıraç: Mücadele KIB-TEK’e bir an önce yatırım yapılmasıdır19 Nisan 2022 Salı 13:41
  • Son Dakika Haberi! Kabine değişiyor.19 Nisan 2022 Salı 13:28
  • Erhürman: Bu memleket kendi alternatifini üretir!19 Nisan 2022 Salı 12:51
  • Güzelyurt TMK’da Bahar Şenliği19 Nisan 2022 Salı 12:48
  • Başbakan Sucuoğlu, bu sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti19 Nisan 2022 Salı 12:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti